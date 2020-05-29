Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
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Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunacağını açıklamasının ardından Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yunanistan'dan açıklama geldi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, "Etkinlik rahatsız edici ve kınanmayı hak eden bir konu. Bir meydan okuma olan bu durumu takip ediyoruz" dedi.

29.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün video konferans yöntemiyle gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü nedeniyle bugün Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinden rahatsız olan Yunanistan'dan ilk resmi açıklama geldi.

"BU BİR MEYDAN OKUMA"

SKAI TV'ye konuşan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, Yunan hükümetinin Ayasofya'da yapılacak bir etkinliği onaylamadığını söyledi.

Petsas, "Ankara'nın Ayasofya'da yapmaya hazırlandığı etkinlik rahatsız edici ve kınanmayı hak eden bir konu. Çünkü Ayasofya dünya kültür mirasına ait bir müze olarak kabul ediliyor ve şu anda başka amaçlarla kullanılıyor" ifadelerini kullandı. Ayasofya ile ilgili tartışmaların ilk kez yaşanmadığını hatırlatan Petsas, "Bir meydan okuma olan bu durumu takip ediyoruz. Ancak her zaman uluslararası hukuka dayanan iyi komşuluk ilişkilerini öne çıkaracağız" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas,

FETİH SURESİ OKUNACAK

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü ile ilgili dün bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde çok güzel programlara eşlik edeceğiz. Önce Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Ayasofya'da Fetih süresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşayacağız. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yadediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

YUNAN BASININDA GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı münasebetiyle Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunacağını açıklaması Yunan basınında gündem oldu.

"İefimerida" isimli internet haber sitesi, söz konusu gelişmeyi "Erdoğan'dan meydan okuma: Ayasofya'da dua edilecek" başlığıyla okuyucularına duyururken, "24newscy" ise, "Son derece kışkırtıcı! Ayasofya'da dua olacak" başlığını kullandı. "lykavitos" adlı haber sitesi ise "Erdoğan'ın meydan okuması" dedi.

AYASOFYA'YI SOSYAL MEDYADA SAHİPLENDİLER

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajından rahatsız olan Yunan Twitter kullanıcıları, konuyu sosyal medya gündemine oturttu. Yunan kullanıcılar Twitter'da konuyla ilgili "İstanbul, Şehir ve Ayasofya" etiketleri altında yorumlar yaptı. "Konstantinopol'ün düşüşü' başlığıyla çok sayıda görsel paylaşılırken bazı kullanıcılar şehrin kaybedilmesinde Katoliklerle yapılan işbirliğinin de etkili olduğunu savundu.

Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma

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