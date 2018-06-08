Erdoğan Demirören'in Vefatın Ardından Ünlüler Üzüntülerini Sosyal Medya Hesaplarından Paylaştı

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Demirören ailesinden açıklama yapan Meltem Demirören Oktay, "Erdoğan beyi kaybettik, Cümlemizin, iş dünyasının başı sağolsun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah rahmet eylesin; nurlar içinde yatsın" dedi. Vefat haberini alan ünlü isimler ise üzüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte ünlülerin Demirören vefatı sonrası paylaşımları...

MUSTAFA SANDAL

"Çok kıymetli Erdoğan Demirören amcam seni çok özleyeceğim. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Demirören ailesine sabırlar diliyorum..."

ORHAN GENCEBAY

"50 yıllık bir dostluğumuz vardı. Çok sevdiğim bir insandı. Birbirimizi çok severdik. Son zamanlarda görüşemediğimiz için üzgündüm. Çok sevdiğim bir ağabeyimi kaybettim ve dün rahatsız olduğunu öğrendim. Son derece büyük hizmetler yapan, nice insanlara yol gösteren, yardım eden harika bir insandı. Ülkemize çok hizmet etmişti. Herkesin sevdiği, saydığı bir insandı. Allah'ın emri kısmet. Ağabey-kardeş gibi birbirimizi çok severdik. Ne kadar birbirimizi görmesek de 'nerede kalmıştık' diye başlardı her şeye. Ailecek çok sevdiğim ailesini de çok sevdiğim kişiydi. Hastaneye geldik ziyarete. Çıkmışlar, inşallah onları görmeye gidiyoruz. Allah sabır versin geride kalanlara. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Acımız büyük..."

SEDA SAYAN

"Çok kıymetli büyüğüm değerli ağabeyim Erdoğan Demirören'i kaybettik... Başımız sağ olsun, Allah Demirören Ailesi'ne sabır versin. Mekanı cennet olsun"

BERNA LAÇİN

"Sayın Erdoğan Demirören'e Allahtan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. Allah taksiratını affetsin"

NUR YERLİTAŞ

"Allah rahmet eylesin."