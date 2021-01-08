Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır

Son Dakika! Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili "Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır" dedi.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanmasından sonra başta üniversite öğrencileri olmak üzere bazı kesimler karara tepki gösterdi. Tepkiler protestoya dönerken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da üniversite önündeki toplanan kalabalığın arasına gitti.

Ekipler protesto gösterilerine katılan birçok kişiyi yapılan operasyonlarla gözaltına aldı. Gözaltına alınan bazı kişilerin terör örgütleri ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

"CANAN KAFTANCIOĞLU DHKP-C MİLİTANIDIR"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eylemlerin düzenlendiği noktaya giderek örgütlü dayanışma vurgusu yapması tepki çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerle neden görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır" dedi.

"BUNLAR ÖĞRENCİ DEĞİL"

Erdoğan açıklamalarının devamında, "Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amir ise, Melih Bey de buraya atanmıştır. Geçmişine baktığımızda o da bu üniversite içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır" ifadelerini kullandı.

"TERÖR MİLİTANLARIYLA GELENLERİN İÇERİSİNDE NE İŞİ VAR?"

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kaftancıoğlu'nu eleştirdi. Soylu, "2 gün önce rektör ataması üzerinden yine bu ülkeyi demokrasi dışı ülke göstermek için üniversitede olay çıkardılar. Buradan sormak istiyorum, bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var? Bu ülke, çok badire geçirdi, çok zorluklardan geçti, bu tip militan ruhlu insanları da ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördü. Ama bu tezgâha bu ülke bir kez daha düşmez. Vandallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar, orası bilim yuvası. Oradan çıkacak projelerle ülkemiz gurur duymalıdır" dedi.