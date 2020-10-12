Erdoğan'dan AB'ye çağrı: Türkiye'nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı gerçekleşmeli
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Erdoğan'dan AB'ye çağrı: Türkiye'nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı gerçekleşmeli

12.10.2020 20:37 | Son Güncelleme: 12.10.2020 20:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye'nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansının gerçekleşebilmesi için AB'den somut adımlar beklediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması, AB'nin 18 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini ifade etti.

"DOĞU AKDENİZ KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLMELİ"

Türkiye'nin iyi niyetli yaklaşımına rağmen Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımlarına devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansının gerçekleşebilmesi için AB'den somut adımlar beklediklerini dile getirdi.

AB'YE AZERBAYCAN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'ın, doğalgaz ve petrol boru hatları ile ulaştırma hatları üzerinde bulunan Tovuz bölgesinin ardından Gence şehrine saldırmasıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğini de tehlikeye attığını belirterek, AB'ye "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü" konusunda tutarlı bir duruş ortaya koyma çağrısında bulundu.

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: Türkiye'nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı gerçekleşmeli

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