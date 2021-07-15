Erdoğan'dan 15 Temmuz'da FETÖ'ye karşı kararlılık mesajı: Dün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle video konferans yoluyla açıklamalarda bulundu. Mesajında FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Dün başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar" dedi.

Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehitlerini anıyor. Tüm gün boyunca düzenlenen etkinliklerde, hain darbe girişimi lanetlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da akşam saatlerinde bir video mesaj yayınlayarak, Türkiye'ye seslendi.

"DÜN BAŞARAMADILAR, YARIN DA BAŞARAMAYACAKLAR"

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına kimsenin engel olamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerini kullanarak topraklarımızı tehdit edenler, bu yaptıklarıyla aslında kardeşliğimizi pekiştirdiklerini anlayamadılar. Dün başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar" dedi.

"HESABINI SORDUK, SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ülkemize ve milletimize yapılan ihaneti unutmayacağız.Bu alçaklığın (15 Temmuz darbe girişimi) hesabını, yakaladığımız, tespit ettiğimiz tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz. Nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi, bu eşi benzeri olmayan ihaneti hatırladıkça, istiklalimize ve istikbalimize daha sıkı sarılacaktır.

"BU COĞRAFYAYI VATAN TUTMANIN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ"

Bu darbe girişimi, tarihimizdeki yerini bir ibret vesikası olarak almıştır. Dünyanın her ülkesinin ve toplumun gözdesi bir coğrafyayı bin yıldır vatan kılmanın ve vatan olarak tutmanın bedelini ödüyoruz.

"VATANDAŞIMIZA SAHİP ÇIKMA MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında yaşadığımız saldırılar, vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp gideceğine işaret ediyor. Envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı; ülkemize diz çöktürmek, milletimizi esir etmek, topraklarımızı yağmalamaktır.

"ASLINDA KARDEŞLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİLER"

Gezi olaylarıyla sosyal çatlaklar oluşturmaya çalışanlar, aslında bünyemize birlik ve beraberlik aşısı yaptıklarını göremediler. Terör örgütlerini kullanarak topraklarımızı tehdit edenler, bu yaptıklarıyla aslında kardeşliğimizi pekiştirdiklerini anlayamadılar. Dün başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar.