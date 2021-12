Erdoğan: Çapsızlıklarını örtmek için felaket tellallığı yapanlara kulak asmadık (2)

GAZİANTEP (DHA) - 215 TESİSİN TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkent Mahallesi'ndeki alanda Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlamaları ile 5 milyar lira değerindeki 215 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Alanı dolduran kalabalığın tezahüratları arasında platforma çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterilen ilgiye teşekkür etti. Gazianteplileri çok özlediğini belirten Erdoğan, "Siz bizi yola çıktığımızdan bu yana yalnız koymadınız, her zaman yanımızda olduğunuz. Biz de Gaziantep'i özlemişiz görüyorum ki sizler de bize özlemişsiniz, Antep'i Gaziantep yapan ruh maşallah tüm canlılığı ile tüm haşmetiyle karşımda duruyor. Evet, bugün Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı, Antep'i savunurken şehit düşen erkeğiyle kadınıyla genciyle yaşlısıyla binlerce kahramanımızın her birini rahmetle yad ediyorum. Rabb'im bir daha bu şehre düşman ayağı değdirmesin, Rabb'im bir daha bu şehrin insanlarını kurtuluş mücadelesine mecbur bırakmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından yapımı tamamlanan tesislere video konferans yöntemiyle bağlanarak açılışlarını yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri

