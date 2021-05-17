Erdoğan: "BM'yi, BMGK'yi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve diğer tüm uluslararası kuruluşları etkin şekilde Kudüs ve Filistinli mazlumlar için...
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Erdoğan: "BM'yi, BMGK'yi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve diğer tüm uluslararası kuruluşları etkin şekilde Kudüs ve Filistinli mazlumlar için...

Erdoğan: 'BM'yi, BMGK'yi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve diğer tüm uluslararası kuruluşları etkin şekilde Kudüs ve Filistinli mazlumlar için...
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel

Erdoğan: "BM'yi, BMGK'yi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve diğer tüm uluslararası kuruluşları etkin şekilde Kudüs ve Filistinli mazlumlar için harekete geçmeye çağırıyoruz"

Erdoğan: "BM'yi, BMGK'yi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve diğer tüm uluslararası kuruluşları etkin şekilde Kudüs ve Filistinli mazlumlar için harekete geçmeye çağırıyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

Erdoğan: 'Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturulması, Filistin halkının saldırılardan korunması için atılacak uluslararası adımlar hususunda her türlü...
Erdoğan: "Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturulması, Filistin halkının saldırılardan korunması için atılacak uluslararası adımlar hususunda her türlü...
Erdoğan: 'Tehdidin önüne geçmenin mevcut durumdaki en hızlı ve etkin yolu Kudüs'ü teklif ettiğimiz şekilde yeni bir yönetim statüsüne kavuşturmaktır.'
Erdoğan: "Tehdidin önüne geçmenin mevcut durumdaki en hızlı ve etkin yolu Kudüs'ü teklif ettiğimiz şekilde yeni bir yönetim statüsüne kavuşturmaktır."

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Erdoğan: "BM'yi, BMGK'yi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve diğer tüm uluslararası kuruluşları etkin şekilde Kudüs ve Filistinli mazlumlar için... - Haberler
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