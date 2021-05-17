Erdoğan: "BM'yi, BMGK'yi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve diğer tüm uluslararası kuruluşları etkin şekilde Kudüs ve Filistinli mazlumlar için...

Erdoğan: "BM'yi, BMGK'yi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve diğer tüm uluslararası kuruluşları etkin şekilde Kudüs ve Filistinli mazlumlar için harekete geçmeye çağırıyoruz"