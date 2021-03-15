Erdoğan: "Batı'nın öncelikle (Suriye'de) güvenli bölgelere saldıran ve eli kanlı rejime payanda olan YPG'ye karşı net tavır takınması gerekmektedir."
15.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:40
Erdoğan: "Batı'nın öncelikle (Suriye'de) güvenli bölgelere saldıran ve eli kanlı rejime payanda olan YPG'ye karşı net tavır takınması gerekmektedir.
Erdoğan: "Batı'nın öncelikle (Suriye'de) güvenli bölgelere saldıran ve eli kanlı rejime payanda olan YPG'ye karşı net tavır takınması gerekmektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy