Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Sonrası Çarpıcı Anket: İttifakta Oy Oranı Yüzde 52

Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu. Gezici, "AK Parti'nin tek başına alabileceği oy oranı yüzde 34-35 bandında. MHP ise oylarını yüzde 17 - 18'e çıkarmış durumda. Bu iki partinin şu anda toplam oy oranı ise yüzde 51-52 bandını oluşturuyor. " dedi.

AK PARTİ'NİN OY ORANINI DÜŞMESİNİ SAĞLAYAN GELİŞMELER

Murat Gezici, Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'a konuştu. "AK Parti'nin oy oranının yüzde 40'ın altına düşmesi seçimi tek başına kazanamayacağı gösteriyor" görüşünü dile getiren Gezici, "Ekonomik sıkıntılar, terör sorununun çözüm bulmaması, eğitim sorununun devam etmesi, Suriyeli göçmenlerin giderek artması, işsizlik problemi, yargı ve hukukun işlemesi gerektiği gibi işlememesi gibi sorunlar AK Parti'nin oyunun düşmesine neden oldu" ifadesini kullandı.

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"İŞ BİRLİĞİ YAPMAK ZORUNDA KALDI"

"Bu sorunların devamlılığı AK Parti'yi yüzde 40'ın altında itiyor. AK Parti bu riski almamak için MHP ile işbirliği yapmak zorunda kaldı. AK Parti birçok dengeyi beraber götürmek zorunda olan bir parti" diyen Gezici, şöyle devam etti:

"TOPLAM OY ORANI YÜZDE 52"

"MHP ile Kürt seçmene yaklaşımları farklı. Özelilkle büyük şehirlerde AK Parti'nin oyu düşüyor. MHP'siz İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Aydın, Muğla, Balıkesir ile Eskişehir gibi illeri alma şansı yok. AK Parti'nin tek başına alabileceği oy oranı yüzde 34-35 bandında. MHP ise oylarını yüzde 17 — 18'e çıkarmış durumda. Bu anlamda kritik oy oranına sahip olan MHP ile AK Parti arasında işbirliği kaçınılmazdı. Bu iki partinin şu anda toplam oy oranı ise yüzde 51-52 bandını oluşturuyor. AK Parti birçok dengeyi beraber götürmek zorunda olan bir parti. MHP ile Kürt seçmeni buna bir örnek."