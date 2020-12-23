Erdoğan, Arus töreni üzerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na yüklendi: Eyüp Sultan'da niye Türkçe okumadın?
23.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:01
İBB tarafından organize edilen Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okutulmasını sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eyüp Sultan'da seçim öncesinde Kuran-ı Kerim'i önüne açıp okudun. Ee niye onu da Türkçe okumadın?" dedi.
Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da yüklendi.
İBB tarafından organize edilen Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okutulmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na seçimler öncesi Eyüp Sultan'da Kur'an-ı Kerim okuduğu anları hatırlattı.