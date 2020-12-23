Erdoğan, Arus töreni üzerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na yüklendi: Eyüp Sultan'da niye Türkçe okumadın?

İBB tarafından organize edilen Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okutulmasını sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eyüp Sultan'da seçim öncesinde Kuran-ı Kerim'i önüne açıp okudun. Ee niye onu da Türkçe okumadın?" dedi.