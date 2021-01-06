Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak 150 odalı hastanenin 3 ayda yapılacağını belirten Erdoğan, "Bu bizim için leblebi çekirdek" dedi. Erdoğan'ın sözlerinin ardından salonda alkış tufanı koptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama konuşmasında, Erdoğan'ın şahsı tarafından ilan edilen dayanışmanın kendileri için her zaman çok değerli olduğunu belirterek, "Korona sürecinde de sayın Cumhurbaşkanı Arnavutluk'un yanında durdular. Türkiye'den gelen sağlık yardımları çok anlamlıdır bizim için. Bugün görüştüğümüz konulardan bir tanesi de yakın işbirliğiydi. Özellikle korona mücadelede yanımızda olması, hiçbir şeyi esirgemeden yardımda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

150 ODALI HASTANE 3 AYDA YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Yeşilköy Havalimanı'nda ve Sancaktepe'de 1008'er odalı iki tane hastanenin 2 ayda yapıldığına dikkat çekerek, "Arnavutluk'ta yapılacak hastane 150 odalı olacağı için 3 ay dedik, bu leblebi çekirdek" dedi.

ALKIŞ TUFANI KOPTU

Erdoğan'ın sözlerinin ardından salonda alkış tufanı koptu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yüzündeki tebessüm kameralara anbean yansıdı.

Erdoğan konuşmasının devamında, "Tabi tıbbi teknik donanımları da olacak. MR, ultsanografi, röntgen cihazları bunlar da içinde olacak. Buralarda sıkıntı yaşanmayacak. Sağlık Bakanlığımız doktor, hemşire, sağlık memurlarıyla orada öğreticilik yapmak suretiyle Arnavut kardeşlerimizden bir ekibi bu hastanede yetiştirmiş olacaklar. Çok kısa bir zamanda Arnavutluk bu hastaneyi inşallah kendi halkına kazandırmış olacak. Bunu çok önemsiyoruz. İTÜ ile Arnavutluk'taki şu anda Maarif Vakfımızın devraldığı üniversite arasındaki öğretim üyeleriyle, her şeyiyle Arnavutluk'ta böyle bir üniversitenin kazanılmış olması, şu anda 100 tane Arnavut öğrencimiz İTÜ'de var. Bunlar da bizim için ayrı kazanım" ifadelerini kullandı.

"ARNAVUTLUK'TA ALTYAPI VE TURİZM ALANINDA YATIRIMLARI ARTIRMAYI PLANLIYORUZ"

"Sayın Başbakanla bu hususların yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi de değerlendirme fırsatını bulduk. Türkiye, Arnavutluk'un en büyük dördüncü ticari ortağıdır. Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız, yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor. Arnavutluk'ta altyapı ve turizm alanında yatırımlarımızı arttırmayı planlıyoruz.

Osmanlı döneminden kalan ortak kültürümüzü yansıtan tarihi eserleri geleceğe taşımaya büyük önem veriyoruz. Arnavutluk'ta yaklaşık 500'ün üzerinde restorasyon projesini hayata geçirdik. Kültür Bakanlarımız İşkodra şehrindeki tarihi Kurşunlu Camii'nin Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından protokolü imzaladı.

Görüşmelerimizin ana gündem maddelerinden biri de terörle mücadele, askeri ve savunma alanlarındaki işbirliğimizdir. FETÖ'nün her iki ülke açısından tehdit oluşturduğunu Arnavutluk makamlarınla hemfikiriz. Bu vesile ile Türkiye başta Türkiye Maarif Vakfı olmak üzere ilgili tüm kurumlarıyla Arnavutluk'un yanındadır. Maarif Vakfı olarak devralınan Tiran'daki üniversitenin yarın İTÜ ile sayın Başbakanın rektörle bir araya gelmek suretiyle adımı da atılacaktır. Şu anda İTÜ'de 100 civarında Arnavut evladımız eğitim öğretim görüyorlar.

Eğitim-öğretimle Türkiye-Arnavutluk arasında çok güçlü adım atılmış oluyor. Arnavutluk'ta gerçekleştirilecek genel seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER İÇİN YENİ BİR SAYFA"

Arnavut başbakanı Rama ise şunları söyledi:

Şunu tespit ettik, güçlü bir irade gördük. İki iki ülke arasındaki ilişkiler için yeni bir sayfa imkanını gördük. Sayın Cumhurbaşkanı size müteşekkirim. Biraz önce yaptığımız başa baş görüşmeler ve çok kıymetli zamanını bizim heyetimize ayırdığı için. Birçok konu ele aldık.

Türk halkına müteşekkirlik duygularımı ifade etmek istiyorum. Depremden etkilenen aileler için yapılan yardımlar için. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem ulusal anlamda hem küresel anlamda Arnavutluk'ta yeni inşa sürecine dahil oldu, bu sürece başkalarının da katılmasını sağladı.

"TEK VÜCUT OLARAK AYNI YÖNDE ÇALIŞACAĞIZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin bize yaklaşımı Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi "İnsanlık tek vücuttur, milletler bu vücudun parçasıdır" demişti. Türkiye de depremden zarar gördü, başsağlığı dileklerimi bir kez daha iletiyorum.

Bugün şahsen çok gururluyum. Arnavutluk Cumhuriyeti adına sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin kurulmasından çok gurur duyuyorum. Daha önce ilan edilen stratejik ortaklığımızı daha kurumsal ilişkiye yükseltmektedir. Daha yakın çalışabilmek için, ortak grupların kurulması ve bütün bürokratik engelleri kaldırarak yapacağız. Tek vücut olarak, aynı yönde çalışacağız.

Yaptığımız görüşmelerden çok memnunum. Sağlık, turizm, ekonomik alanındaki yatırımlar. İTÜ'de okuyan Arnavut öğrencilerimiz var. Burada çok başarılı oluyorlar. Çok yakında bir şehrimizde bölge hastanesi yapılacak. Bütün heyetim adına bu kıymetli zamanınızı bize ayırdığınız, sıcak misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum."