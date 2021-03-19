Erdoğan, AB yöneticileri ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans teklifini yineleyerek, AB Zirvesi'nin "birlik dayanışması"...
19.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:28
Erdoğan, AB yöneticileri ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans teklifini yineleyerek, AB Zirvesi'nin "birlik dayanışması" bahanesiyle Rum ve Yunan ikilisi tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Erdoğan, AB yöneticileri ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans teklifini yineleyerek, AB Zirvesi'nin "birlik dayanışması" bahanesiyle Rum ve Yunan ikilisi tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç