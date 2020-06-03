Erdoğan'a suikast timi, ikinci kez hakim karşısına çıkacak
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Erdoğan'a suikast timi, ikinci kez hakim karşısına çıkacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timindeki 1'i firari 37 hükümlü, 'nitelikli yağma' suçundan 15 Haziran'da ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Erdoğan'a suikast timi, ikinci kez hakim karşısına çıkacak
03.06.2020 17:22 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:25

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timindeki 1'i firari 37 hükümlü, 'nitelikli yağma' suçundan 15 Haziran'da ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik darbe girişimi gecesi Marmaris'te yaşanan suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesiyle ilgili 1'i firari, diğerleri yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuklu bulunan toplam 37 sanık hakkında Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'nitelikli yağma'dan açılan davasının ilk duruşması, ocak ayında yapıldı. 15 Haziran'da ikinci kez hakim karşısına çıkacak sanıklar hakkında hazırlanan iddianamedeki detaylar ortaya çıktı.

İddianamede, sanıklar hakkında 'etkin pişmanlık' hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatine varıldığına yer verildi. Olay tarihinde, darbe teşebbüsü kapsamında aldıkları görev üzerine Marmaris'e gelen sanıkların, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli müşteki polis memurlarını derdest edip, üzerlerini arayarak silah, telsiz, kimlik gibi eşyaları aldıkları belirtildiMuğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce haklarında dava açılan 37 sanık arasında, mahkemece 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan suikast timinin başındaki Gökhan Şahin Sönmezateş, komando timleri tarafından menfezde saklanırken yakalanan Zekeriya Kuzu ile üzerinde 'Hero' yazılı tişört giydiği için hakkında dava açılan Gökhan Güçlü de bulunuyor.

Sanıkların büyük bölümünün, koranavirüs tedbirleri kapsamında, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinleneceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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