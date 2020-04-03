Erdoğan: "1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde basın toplantısı düzenledi. (3) "Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz." -"İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır." Kaynak: AA