Erdoğan: "1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde basın toplantısı düzenledi.
03.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde basın toplantısı düzenledi.
(3)
"Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz."
-"İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."
Kaynak: AA