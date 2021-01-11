Erdinç Gülener kimdir? Erdinç Gülener hayatı ve biyografisi! Erdinç Gülener kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erdinç Gülener kimdir? Erdinç Gülener hayatı ve biyografisi! Erdinç Gülener kaç yaşında, nereli?

11.01.2021 12:40 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:45
Erdinç Gülener kimdir? Erdinç Gülener hayatı ve biyografisi! Erdinç Gülener kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Erdinç Gülener, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Erdinç Gülener hakkında merak edilenler. Erdinç Gülener hayatı ve biyografisi. Erdinç Gülener kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Erdinç Gülener merak konusu oldu. İşte Erdinç Gülener hakkında merak edilen Erdinç Gülener kimdir, Erdinç Gülener hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Ocak 1971

Kaç yaşında: 49yaşında

Nereli: İzmit

Boy: 1,83 m

26.01.1971 yılında İzmit'te dünyaya gelen Erdinç Gülener ilk orta ve lise eğitimini İzmit'te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. 8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı.2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir.Oyuncu 2013-2014 sezonlarında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamış,220.bölümde ölerek diziden ayrılmıştır.Erdinç Gülener daha sonra ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış,71.bölümde (2.sezonun finali) ölerek diziden ayrılmıştır.

Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yaptı..

Tiyatro

• Kerbela

• İhanet

• Yıldız Yargılanmsı

• Elele

• Antigone

• Kamyon

• Hasan Sabbah

• Bahar Noktası

• Fehim Paşa Konağı

• Hayvan Çiftliği

• Gol Kralı Sait Hop Sait

• Eşeğin Gölgesi

• Küçük Korku Dükkanı

• Muhteşem Gatsby

• Aziz Dostum Çehov

• Yunus Emre

Dizi

• Yeni Evli (2007) Payidar

• Canan (2010-2011) Selim

• Ben Onu Çok Sevdim (2013-2014) Ferit Alnar

• Kurtlar Vadisi Pusu 8. Sezon (2013-2014) Müfettiş Kane

• Kertenkele (2014-2016) Komiser Ünsal

• Bir Deli Sevda (2017) Cengiz Gökdeniz

• Çukur (2019) Adem Yılmaz

• Kırmızı Oda (2021) Erhan Gölge

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Mike Pence Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Eser Yenenler Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdinç Gülener kimdir? Erdinç Gülener hayatı ve biyografisi! Erdinç Gülener kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 13:29:15. #1.15#
title