Erdinç Gülener kimdir? Erdinç Gülener hayatı ve biyografisi! Erdinç Gülener kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Erdinç Gülener, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Erdinç Gülener hakkında merak edilenler. Erdinç Gülener hayatı ve biyografisi. Erdinç Gülener kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Erdinç Gülener merak konusu oldu. İşte Erdinç Gülener hakkında merak edilen Erdinç Gülener kimdir, Erdinç Gülener hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Ocak 1971

Kaç yaşında: 49yaşında

Nereli: İzmit

Boy: 1,83 m

26.01.1971 yılında İzmit'te dünyaya gelen Erdinç Gülener ilk orta ve lise eğitimini İzmit'te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. 8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı.2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir.Oyuncu 2013-2014 sezonlarında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamış,220.bölümde ölerek diziden ayrılmıştır.Erdinç Gülener daha sonra ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış,71.bölümde (2.sezonun finali) ölerek diziden ayrılmıştır.

Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yaptı..

Tiyatro

• Kerbela

• İhanet

• Yıldız Yargılanmsı

• Elele

• Antigone

• Kamyon

• Hasan Sabbah

• Bahar Noktası

• Fehim Paşa Konağı

• Hayvan Çiftliği

• Gol Kralı Sait Hop Sait

• Eşeğin Gölgesi

• Küçük Korku Dükkanı

• Muhteşem Gatsby

• Aziz Dostum Çehov

• Yunus Emre

Dizi

• Yeni Evli (2007) Payidar

• Canan (2010-2011) Selim

• Ben Onu Çok Sevdim (2013-2014) Ferit Alnar

• Kurtlar Vadisi Pusu 8. Sezon (2013-2014) Müfettiş Kane

• Kertenkele (2014-2016) Komiser Ünsal

• Bir Deli Sevda (2017) Cengiz Gökdeniz

• Çukur (2019) Adem Yılmaz

• Kırmızı Oda (2021) Erhan Gölge