Erdil Yaşaroğlu kimdir? Erdil Yaşaroğlu nereli, kaç yaşında? Erdil Yaşaroğlu eşi kim?
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Erdil Yaşaroğlu kimdir? Erdil Yaşaroğlu nereli, kaç yaşında? Erdil Yaşaroğlu eşi kim?

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu hayatı, biyografisi araştırılıyor. 90'lı yıllarda profesyonel karikatür hazırlamaya başlayan Yaşaroğlu, ilk olarak Güneş Gazetesi'nde çalıştı. Erdil Yaşaroğlu karikatürleri merak ediliyor. Erdil Yaşaroğlu hayatı haberimizde.

Erdil Yaşaroğlu kimdir? Erdil Yaşaroğlu nereli, kaç yaşında? Erdil Yaşaroğlu eşi kim?
22.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:16

Erdil Yaşaroğlu kaç yaşında, evli mi? Kaleme aldığı karikatürleri ile adından söz ettiren, sık sık gündeme gelen Yaşaroğlu, Limon ve Leman Dergilerinde Komikaze köşesini hazırladı. Boğaziçi ve Bilgi Üniversitelerinde karikatör dersleri verdi.

ERDİL YAŞAROĞLU KİMDİR?

Yaşaroğlu, 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kadıköy Anadolu Lisesi'nden sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünü bitirdi. ?90'lı yıllarda profesyonel karikatüre başlayan sanatçı, o dönemde katıldığı karikatür yarışmalar nedeniyle yurt dışından ve yurt içinden 30'a yakın ödül kazandı. İlk olarak Güneş Gazetesi'nde kariyerine başladı, ardından Limon ve Leman Dergilerinde Komikaze köşesini çizdi.

Bir çok televizyon programında yazarlık yapmış olan Yaşaroğlu, tiyatro oyunları yazdı, Boğaziçi ve Bilgi Üniversitelerinde karikatür dersleri verdi. ?2002 yılında arkadaşlarıyla Penguen Mizah Dergisi'ni kurdu. Sonrasında arkadaşlarıyla Lombak, Kemik ve Hayvan dergilerini de yayınladı.

Erdil Yaşaroğlu kimdir? Erdil Yaşaroğlu nereli, kaç yaşında? Erdil Yaşaroğlu eşi kim?

?2010 yılında 12 bin metrekare üzerine dünyanın en büyük karikatürünü çizerek Guinness Rekorlar Kitabına giren Erdil Yaşaroğlu, 2014'de çocuklar için yayınlanan ilk mizah dergisi Süper Penguen'i yayınlamaya başladı. 2016'da Kötü Kedi Şerafettin animasyon filminde ortak yapımcılık yaptı.

Çizginin Sahne Arkası ve Beyin Acısı isminde çizgili keynote'lar yapan sanatçı,Süper Penguen dergisinde çiziyor ve İstanbul'daki atölyesinde heykel çalışmalarını sürdürüyor.

Erdil Yaşaroğlu kimdir? Erdil Yaşaroğlu nereli, kaç yaşında? Erdil Yaşaroğlu eşi kim?

Erdil Yaşaroğlu, 2010 yılındaBegüm Kütük ile dünyaevine girdi.

Kaynak: Haberler.com

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