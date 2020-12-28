Erdemoğlu Ailesi'nden uzaktan eğitime 500 tablet ile destek
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Erdemoğlu Ailesi'nden uzaktan eğitime 500 tablet ile destek

28.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:32
Erdemoğlu Ailesi'nden uzaktan eğitime 500 tablet ile destek

Adıyaman ve Besni ilçesinde eğitime verdikleri destekler ve yaptıkları önemli yatırımlarla toplumsal kalkınmaya destek olan hayırsever Erdemoğlu Ailesi, uzaktan eğitime destek amacıyla Adıyamanlı öğrencilere 500 adet tablet bağışında bulundu.

Adıyaman ve Besni ilçesinde eğitime verdikleri destekler ve yaptıkları önemli yatırımlarla toplumsal kalkınmaya destek olan hayırsever Erdemoğlu Ailesi, uzaktan eğitime destek amacıyla Adıyamanlı öğrencilere 500 adet tablet bağışında bulundu.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu tarafından öğrencilerin uzaktan eğitime ulaşımındaki en büyük engel olan tablet ihtiyacının giderilmesi amacıyla alınan 500 adet tablet Vali Mahmut Çuhadar tarafından il merkezi başta olmak üzere ilçe ve köylerdeki öğrencilerin istifadesine sunulmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'e teslim edildi.

Besni ilçesine yaptıkları Mimarlık Fakültesi, sağlık ocağı, öğrenci yurtları, camii, taziye evleri ile toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu birçok hayra vesile olan Erdemoğlu Ailesi, sağladıkları istihdam olanaklarıyla ülkemizde ve Adıyaman'da lokomotif görevi görüyor.

Gençlerin eğitime hayatına yaptıkları katkılarla doğup büyüdüğü topraklar için bir vefa örneği gösteren Ali Erdemoğlu'nun şahsında Erdemoğlu ailesinin tüm bireylerine teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün hayırsever işadamımız Ali Erdemoğlu tarafından Valiliğimize bağışlanan 500 adet tableti öğrencilerimize dağıtmak üzere İl Milli Eğitim Müdürümüze teslim ediyoruz. Tablet bağışlarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin geleceklerine ışık oldukları için hayırsever Erdemoğlu ailesine teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Eğitime yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsana yapılan yatırımda ülkenin parlak geleceğine yapılan yatırımdır. Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılmak üzere hayırseverlerimizin sosyal sorumluluk kapsamında almış oldukları tabletlere ilave olarak Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından Adıyaman'a gönderilen 3.450 adet tableti de il ve ilçelerimize dağıtımını gerçekleştirdik" dedi. - ADIYAMAN

Erdemoğlu Ailesi'nden uzaktan eğitime 500 tablet ile destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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