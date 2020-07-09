Erdemoğlu Ailesi'nden Adıyaman eğitimine büyük destek
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Erdemoğlu Ailesi'nden Adıyaman eğitimine büyük destek

Adıyaman ve Besni ilçesine yaptıkları önemli yatırımlarla toplumsal kalkınmaya destek olan hayırsever Erdemoğlu Ailesi tarafından Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesinde 24 derslikli bir ilkokul ile 6 derslikli bir anaokulu yapılacak.

Erdemoğlu Ailesi'nden Adıyaman eğitimine büyük destek
09.07.2020 08:52 | Son Güncelleme: 09.07.2020 08:56

Adıyaman ve Besni ilçesine yaptıkları önemli yatırımlarla toplumsal kalkınmaya destek olan hayırsever Erdemoğlu Ailesi tarafından Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesinde 24 derslikli bir ilkokul ile 6 derslikli bir anaokulu yapılacak.

Besni'ye yaptıkları öğrenci yurtları, taziye evleri, sağladıkları istihdam olanakları ve eğitim hayatına yaptıkları katkılarla doğup büyüdüğü topraklar için bir vefa örneği gösteren Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, eşi Aysel Erdemoğlu adına Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi Ak konutlar civarında 24 derslikli bir ilkokul ile 6 derslikli bir anaokulu yaptırıyor.

Vali Mahmut Çuhadar, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'la birlikte 24 derslikli ilkokul ile 6 derslikli anaokulun yapılacağı arazide incelemelerde bulundu.

Erdemoğlu Ailesi, toplumsal sorumluluk anlayışıyla Besni ilçesine yaptıkları mimarlık fakültesi, sağlık ocağı, öğrenci yurtları, camii, taziye evleri ile toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu birçok hayra vesile oldu.

Sağladıkları istihdam olanaklarıyla ülkemizde lokomotif görevi gören ve gençlerin eğitim hayatına yaptıkları katkılarla doğup büyüdüğü topraklar için bir vefa örneği gösteren Erdemoğlu ailesinin tüm bireylerine teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, "Erdemoğlu ailesinin ilimizde her alanda bir hizmet mührünü görmek mümkündür. Değerli hemşerimiz ve kıymetli işadamımız Ali Erdemoğlu, eşi Aysel hanım adına ilimiz merkez Karapınar Mahallesinde 24 derslikli bir ilkokul ile 6 derslikli bir anaokulu yaptıracaklar. Anaokulundan başlayarak üniversiteye kadar milyonlarca gencimiz var. Bu kadar genç nüfusa nitelikli eğitim imkanı sağlamak için devlet yatırımları yanında Erdemoğlu ailesi gibi hayırseverlerimizin yardımına da ihtiyaç duyuyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara daha iyi bir şekilde hazırlama ve daha güvenli bir gelecek oluşturma adına eğitim sevdalısı Erdemoğlu ailesinin ilimiz merkezde yapacağı okul ve anaokulunun açılışını da inşallah hep birlikte yaparız. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Onlar bizim iftihar vesilelerimizdir. Eğitime verdikleri desteklerden dolayı devletimiz ve Adıyamanlı hemşerilerim adına Ali Erdemoğlu'na ve tüm aile bireylerine gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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