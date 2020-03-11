Erdemli Sahili'ne kum zambağı dikildi
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Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mükerrem Tollu, Güncel

Erdemli Sahili'ne kum zambağı dikildi

Erdemli Sahili'ne kum zambağı dikildiMERSİN'in Erdemli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan bin adet kum zambağı dikildi.

11.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:12
Erdemli Sahili'ne kum zambağı dikildi

Erdemli Sahili'ne kum zambağı dikildi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan bin adet kum zambağı dikildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kum zambağı projesi kapsamında Erdemli Çamlığı'na kum zambakları dikildi. Etkinliğine Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli İlçe Şefi Mevlüt Çetin ve Debi Akademi'den 100 öğrenci katıldı.

Erdemli protokolü ile birlikte öğrenciler sahilde tohumları kumlara dikerek, kum zambaklarının çoğalması için katkıda bulundu. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli Belediyesi olarak doğayı koruma ve güzelleştirme adına elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Erdemlimiz doğası ve tabiat dokusu ile çok güzel bir ilçe. Her yerde olmayan kum zambaklarının çoğalması için öğrencilerimiz ile birlikte dikim gerçekleştirdik" dedi.

KUM ZAMBAĞI KOPARMANIN CEZASI 120 BİN LİRA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli şefi Mevlül Çetin ise, "İlçemizde bulunan ve Türkiye'de bir ilk olan Deniz ve Orman okulunda öğrencilerimiz ile birlikte bin adet kum zambağı dikimi gerçekleştirdik. Soğangillerden olan ve nesli tükenmekte olan kum zambağının koparılmasının cezası 60 bin tl. Ama kum zambağı eğer tabiat parkına ait bölgede koparılırsa bu ceza ikiye katlıyor ve 120 bin lira para cezası veriliyor. Onun için halkımız kum zambaklarını korusun ve koparmasınlar" diye konuştu

Kaynak: DHA

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