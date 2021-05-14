Erdemli'de üreticiler Dünya Çiftçiler Günü'nü seralarda geçirdi
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Erdemli'de üreticiler Dünya Çiftçiler Günü'nü seralarda geçirdi

Erdemli'de üreticiler Dünya Çiftçiler Günü'nü seralarda geçirdi
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde üreticiler, Dünya Çiftçiler Günü'nü çalıştıkları fasulye serasında kutladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde üreticiler, Dünya Çiftçiler Günü'nü çalıştıkları fasulye serasında kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki tam kapanmadan muaf tutulan çiftçiler, fasulye hasadı yaptı.

Üreticilerden Sinan Koç, gazetecilere, hem Dünya Çiftçiler Günü'ne hem sıcak havaya rağmen ürün toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bayram, özel gün demeden topladığımız ürünleri yurdun çeşitli illerine gönderiyoruz." dedi.

Çiftçi Zehra Sezer de aile ekonomisine katkı sunmaya çalıştığını ifade ederek, "Sıcaklıklara aldırış etmeden başta ülkemiz için üretime devam ediyoruz. Tüm çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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