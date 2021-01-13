Erdemli'de öğrencilere tablet desteği

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından uzaktan eğitim alan öğrencilere destek olmak amacıyla alınan 65 klavyeli tablet düzenlenen törenle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından uzaktan eğitim alan öğrencilere destek olmak amacıyla alınan 65 klavyeli tablet düzenlenen törenle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Erdemli Ticaret Odası Başkanı Orhan Sarı ve yönetim kurulu üyelerine,öğrencilerin daha iyi eğitim almaları konusunda verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Erdemli TSO Başkanı Orhan Sarı da, eğitime desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından klavyeli tabletler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez