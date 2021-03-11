Erdemli'de "Kıyılardan Dağlara Olba Kültür Yolları Projesi"
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Erdemli'de "Kıyılardan Dağlara Olba Kültür Yolları Projesi"

11.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:19
Erdemli'de

Mersin Üniversitesi ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından ortaklaş hazırlanan "Olba Kültür Yolları ve Kırsal Turizm Odakları Geliştirme Projesi"nde projeye katkı sunanlar plaketle ödüllendirildi.

Mersin Üniversitesi ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından ortaklaş hazırlanan "Olba Kültür Yolları ve Kırsal Turizm Odakları Geliştirme Projesi"nde projeye katkı sunanlar plaketle ödüllendirildi.

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan proje ortaklarından Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da desteklenen "Türkiye Şehir Ödülleri 2020 yılı Yılın Turizm Projesi" kategorisinde "Olba Kültür Yolları Projesi" n yılın turizm projesi ödülü verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Konuşmasının ardından Sarı, proje koordinatörü Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nida Naycı'ya teşekkür plaketi verdi.

Projenin 2 yıllık saha çalışması sonucu ortaya çıktığını ve verilen emek sonunda, bölgede bundan sonra geliştirilecek kırsal kalkınma hedefli eko-turizm projeleri için önemli bir eşiğe gelindiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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