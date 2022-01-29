ERDEMLİ'DE ÇOCUKLAR KAR ŞENLİĞİ'NDE EĞLENDİ

MERSİN (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde belediye tarafından karne hediyesi olarak düzenlenen Kar Şenliği'nde bir araya gelen çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Erdemli Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kar Şenliği'nin 3.'ücüsü, Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda gerçekleştirildi. Toros Dağları'na giden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hummalı bir çalışma ile kamyonlara kar yükledi. Çocuklar için gece mesaisi yapan ekipler, 70 kamyon karı sahildeki meydana getirip çocuklar için kayak pistleri hazırladı. Kar Şenliği'nin olmazsa olmazı sucuğun pişirim işlemi için ise alanda mangallar kuruldu.

Tatilde çocukları karla buluşturduğu için mutlu olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalıştıklarını ifade etti. Deniz ve karın buluşmasına dikkat çeken Başkan Tollu, "Erdemli 'de üçüncüsünü izah ettiğimiz kar şenliğini düzenliyoruz. Binlerce gencimiz tatilde olması dolayısıyla gençlerimizi zaten kar şenliğinde buluşturmamızın gayesi de bu. Gençlerimiz şu anda hem yarıyıl tatillerini en güzel şekilde değerlendirmeleri ve onlara bir tatil hediyesi olarak sunduğumuz kar şenliğinde şu anda sucuk ekmek gençlerimize ikram ederek aynı zamanda karın güzelliğini hep birlikte gençlerimizle birlikte yaşıyoruz. Erdemli'de 30 km yukarıya gittiğimizde şu anda bir metrede kar var aynı zamanda. Tamamı Erdemli sınırları içinde bu güzelliklerin, şu anda denizin, kumun, güneşin yanında bir de Erdemlimizi karla buluşturduk. Özellikle tatilde kara gidemeyen gençlerimiz için karı gençlerimizin ayağına getirdik" diye konuştu.

Öte yandan şenlik, çocukların ve vatandaşların müzikli eğlencesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ

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Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun konuşması

Çocukların konuşması

Araçlara kar yüklenmesinin drone görüntüsü

Araçların gitmesi drone görüntüsü

Alanındaki kar görüntüsü

Kalabalığın görüntüsü

Başkan Tollu'nun çocukları karda itmesi

Suçuk ekmek ve içecek dağımı

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)