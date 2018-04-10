Erdemli'de 10 Bin Yabani Zeytin Aşılandı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü makilik alanlarda atıl durumda bulunan yabani zeytinleri (delice) aşılayarak ülke ekonomisine kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mersin'in Erdemli ilçesinde 10 bin yabani zeytin aşılandı. 2018 yılı sonuna kadar ise Erdemli'de 20 bin yabani zeytinin aşılanması planlanıyor.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, "Orman köylülerinin kalkınmasına yönelik hazırlanan ve bozuk orman alanları içerisinde yer alan ve özellikle maki formasyonu içerisinde yayılış gösteren yabani zeytinleri aşılayarak ülke ekonomisine kazandırma amacıyla 2015 yılında uygulamaya konulan Yabani Zeytin (Delice) Rehabilitasyonu Projesi kapsamında Erdemli'de çalışmalar bütün hızıyla sürüyor "dedi.

"Yabani Zeytin Aşılaması Eylem Planı" Kapsamında Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü, Alata Orman İşletme Şefliği Kösbucağı Mahallesinde yörenin ekolojik koşullarına uygun aşılı zeytin ağaçlarından alınan gözlerin yabani zeytinlere uygun aşı teknikleri kullanarak aşılandığını aktaran Yılmaz, 2016 yılı içerisinde yapılan aşılama işlemlerinde ise yüzde 95 oranında başarı sağlandığını kaydetti. Yılmaz, "Ayrıca bu aşılama çalışmaları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Erdemli ilçesinden 5 kişilik uzman bir aşı ekibi gönderildi ve 3 bin adet delicenin aşılaması yapıldı.Bu eylem planı devlet ormancılığından millet ormancılığına geçişte önemli bir çalışma olup, atıl durumda bulunan delicelerin aşılanarak elde edilecek ürünlerle, yöre insanlarının aile bütçesine, dolayısıyla da ülke ekonomisine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Erdemli'de bu uygulamayı başarıyla sürdürüyoruz.Uzman bir ekip tarafından aşılanan yabani zeytinlerin bakımı da 3 yıl süre ile orman teşkilatı tarafından yapılmaktadır. Daha sonra bu zeytinler talep edenler arasından çekilen kura ile orman köylülerine sertifikalı olarak dağıtılmaktadır. Yapılan bu çalışmayla yöre ekonomisine verilen bu destekten köylülerinin oldukça memnun oldukları görülmektedir" şeklinde konuştu.

Öte yandan Mersin Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Erdemli İlçe Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik'in katılımıyla Kösbucağı'nda zeytin aşılaması yapılarak, 62 köylüye törenle sertifika verildi. - MERSİN