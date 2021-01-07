Erdemli Belediyesi yılda 20 bin fidan üretiyor

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçe genelindeki park bahçelere dikilmek üzere çiçek serasında yılda 20 bin fidan ürettiklerini bildirdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçe genelindeki park bahçelere dikilmek üzere çiçek serasında yılda 20 bin fidan ürettiklerini bildirdi.

Tollu, yaptığı açıklamada, Erdemli'yi Türkiye'nin en yeşil ilçesi yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

İlçenin çevre düzenlemesi için ihtiyacı olan bitkileri seralarında yetiştirdiklerini ifade eden Tollu, yılda 20 bin fidan yetiştirdiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez