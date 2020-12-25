Erdem yapımı devam eden projeleri inceledi
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Erdem yapımı devam eden projeleri inceledi

25.12.2020 12:28 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:33
Erdem yapımı devam eden projeleri inceledi

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Hasanağa, Kızılcıklı ve Kayapa mahallelerinde yapımı devam eden projelerde incelemelerde bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Hasanağa, Kızılcıklı ve Kayapa mahallelerinde yapımı devam eden projelerde incelemelerde bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çalışmaları devam eden projeleri yakından takip ediyor. Başkan Erdem bu amaçla Nilüfer'in güneybatı mahallerinden Hasanağa, Kızılcıklı ve Kayapa mahallelerine giderek bu üç mahallede çalışmaları devam eden projeleri yerinde inceledi.

Kızılcıklı Mahallesi'nde hayırsever desteğiyle yapılan ve tamamlanma aşamasında olan aile sağlığı merkezi inşaatını inceleyen Başkan Erdem, ardından Hasanağa Mahallesi'nde yapımına başlanan soğuk hava deposu tesislerinde incelemede bulundu.

Erdem, çalışmaları devam eden ve yaklaşık 700 metrekarelik kapalı alanı bulunan tesisi, Nilüfer Bostan satış birimlerinin gıda tedariki için kullanmayı planladıklarını belirtti. Başkan Erdem, "İçinde yer alan yaş ve kuru üretim alanları, istifleme alanları ve soğuk hava depolarıyla ideal bir üretim kompleksi olmasını planladığımız yapı, Nilüfer kırsalında yer alan kooperatifleri, kadın üreticileri ve çiftçileri de destekleyerek kırsal kalkınmada önemli bir rol üstlenecek. Soğuk Hava Deposu'nu 2021 yılı içinde kullanılır hale getirerek hizmete sokmak istiyoruz" dedi.

Yapımı devam eden Kayapa Düğün Salonu ve tadilattan geçirilen Kayapa Hamamı'nı da inceleyen Başkan Erdem, "Kayapa sakinlerinin mahallelerinde hamam kültürünü yaşatma isteği vardı. Ayrıca düğün salonuna ilişkin de uzun zamandır talepleri vardı. Her iki talebi de yerine getirmek için çalışıyoruz, en kısa zamanda iki çalışmayı da tamamlayarak hizmete açacağız" dedi. - BURSA

Erdem yapımı devam eden projeleri inceledi
Erdem yapımı devam eden projeleri inceledi
Erdem yapımı devam eden projeleri inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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