Erdek'te 20 dönüm zeytinlik yandı Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar ile Narlı arasında bulunan zeytinlik alanda elektrik direğinden çıkan yangında 20 dönüm zeytinlik yandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar ile Narlı arasında bulunan zeytinlik alanda elektrik direğinden çıkan yangında 20 dönüm zeytinlik yandı.

Edinilen bilgiye göre Erdek ilçesinin Ocaklar ile Narlı arasında akşam üzeri elektrik direğinden çıktığı öne sürülen yangında yaklaşık 20 dönüm zeytinlik yandı. Vatandaşların 112 acil arama hattını araması sonrası yangına Orman ekipleri, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma işlemleri sürüyor. Yetkililer yangının elektrik direğinden meydana geldiğini açıkladılar. - BALIKESİR

Kaynak: İHA