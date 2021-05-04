Erdek körfezinde deniz salyası kabusu
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Erdek körfezinde deniz salyası kabusu

Erdek körfezinde deniz salyası kabusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde son yıllarda sıkça görülen ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj kabusu etkisini bu yıl arttırarak sürdürüyor.

Marmara Denizi'nde son yıllarda sıkça görülen ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj kabusu etkisini bu yıl arttırarak sürdürüyor.

Marmara Denizi'nde bir süredir görülen deniz salyası Erdek körfezinde de etkisini gösterdi.

Erdek'in yanı sıra Avşa Adası kıyıları da deniz salyası ile kaplanırken, denizin üzerini saran tabakayı gören vatandaşlar karşılaştıkları manzarayı endişeyle izliyor.

Balıkçıların "deniz salyası" veya "kay kay" dedikleri, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı organizmalar tarafından üretilen kalın ve yapışkan madde "müsilaj"ın Marmara Denizi'ndeki etkinliği hakkında konuşan Erdek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Demiray, sahillerde bu kadar uzun süre devam eden deniz salyası görmediğini söyledi.

Bundan önceki yıllarda deniz salyasının 1 veya 2 ay kadar görüldüğünü ve yok olduğunu belirten Demiray, "Bu olay nedeniyle küçük teknelerle avlanan balıkçılarımız, av sezonunda çok zorlandı. Çünkü bu salyanın ağırlığı nedeniyle ağlarını çekemediler dolayısıyla av sezonumuz kötü geçti" diye konuştu.

Erdekli balıkçılardan Burhan Kocabıyık da, 3-5 yılda bir görülen ve denizin yüzeyini kaplayan salya nedeniyle küçük teknelerle denize açılamadıklarından yakındı.

Pandemi döneminde evlerine ekmek götürmekte zorlandıklarını kaydeden Kocabıyık, 3 aydır devam eden bu salyanın daha ne kadar süre devam edeceğini bilmediklerini belirterek, devlet yetkililerinden destek beklediklerini dile getirdi. - BALIKESİR

Erdek körfezinde deniz salyası kabusu
Erdek körfezinde deniz salyası kabusu
Erdek körfezinde deniz salyası kabusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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