Erdek Kaymakamı Atasoy muhtarlarla buluştu
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Erdek Kaymakamı Atasoy muhtarlarla buluştu

Erdek Kaymakamı Atasoy muhtarlarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Erdek'te bir motelde yapılan kahvaltılı toplantıya 27 muhtarın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Halil İbrahim İlanku, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İsmail Tüfek ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Sabri Keçici de katıldı.

Kaymakam Atasoy, pandemi süreci içindeki filyasyon çalışmalarına katkı sağlayan muhtarlara teşekkür belgeleri ve hediyeler verdi. Birlikte hareket edildiğinde başaramayacakları iş olmadığına dikkati çeken Atasoy, Erdek ilçesi sınırları içinde yer alan Paşalimanı Adası'nın sorunlarının çözülmesi amacıyla da çaba harcayacaklarını belirterek, "Paşalimanı'nı yok sayamayız. Paşalimanı Adası'nda yaşayanların yaşam kalitelerini yükselteceğiz" dedi.

Kahvaltılı toplantıya sadece Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Ali Kahya kısa bir süre önce Çanakkale'de ameliyat geçirmesi nedeniyle katılamadı. Çeltikçi Mahallesi'ndeki evinde dinlenmekte olan Kahya ile online bağlantısı kurularak" geçmiş olsun" dilekleri iletildi. - BALIKESİR

Erdek Kaymakamı Atasoy muhtarlarla buluştu
Erdek Kaymakamı Atasoy muhtarlarla buluştu
Erdek Kaymakamı Atasoy muhtarlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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