Erdek'in yeni belediye başkanı Hasan Yapakçı oldu Balıkesir'in Erdek ilçesinde İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın yerine Hasan Yapakçı seçildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın yerine Hasan Yapakçı seçildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Sarı 1 yıl 15 günlük hapis cezasının Yargıtay tarafından onaylanmasının sonra İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmasıyla Erdek Belediye Meclisi içerisinden belediye başkan vekilli olarak Hasan Yapakçı başkan seçildi.

Balıkesir Valiliği tarafından basına kapalı olarak gerçekleşen seçimde 15 meclis üyesi içerisinde oylamada, 9'a 6 oyla Eski Başkan Vekili Hasan Yapakçı başkan seçildi.

Hasan Yapakçı " Öncellikle meclis üyelerimizin göstermiş oldukları iradelerine çok teşekkür ediyorum. Bu süreci en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyorum. Erdek'imizin sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Hüseyin Sarı, ilçede mülkiyeti belediyeye ait olan ve üzerinde benzinlik bulunan gayrimenkul için "akaryakıt istasyonu yapılması ve intifa hakkı ihalesi" ile "akaryakıt istasyonu kiralama ihalesine fesat karıştırma suçu kapsamında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesince 1 yıl 15 gün hapis cezası almış ve bu karar Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onanmıştı. Sarı, daha sonra İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA