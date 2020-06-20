Erdek Belediye Başkanı'na hapis cezasının onaylandığı iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin, CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın "İhaleye fesat karıştırma" suçu ile yargılandığı dosyanın Yargıtay tarafından onaylandığını duyurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin, CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın "İhaleye fesat karıştırma" suçu ile yargılandığı dosyanın Yargıtay tarafından onaylandığını duyurdu.

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avukat Mehmet Birol Şahin, CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında "İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla verilen 1 yıl 15 gün hapis cezasının Yargıtay 5'nci Ceza Dairesi'nin kararıyla onaylandığını açıkladı. Şahin, 2972 Sayılı Mahalli İdare Seçimlerini düzenleyen kanunun 9'ncu maddesine göre Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın belediye başkanlığının düşürülmesi gerektiğini ileri sürdü.

"Belediye başkanlığı düşer"

Avukat Mehmet Birol Şahin Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın cezasının onaylanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın "İhaleye Fesat Karıştırma" suçu ile yargılandığı dosyayı Yargıtay onayladı. İhaleye fesat karıştırdığı gerekçesiyle Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 1 yıl 15 gün hapis cezası verilen Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın cezasının Yargıtay 5.Ceza Dairesinin 20 Mayıs 2020 2017-4134 esas, 2020-11110 kararıyla onayladı. Şimdi Ne Olacak? 2972 sayılı Mahalli İdare Seçimlerini düzenleyen kanunun 9. Maddesine göre resmi ihale ve alım satışlara fesat karıştıran belediye başkanları bu suçlardan 1 gün bile ceza almaları halinde belediye başkanlıkları düşürülüyor. Yüksek Seçim Kurulunun, Yargıtay 5.Ceza Dairesinin onama kararının ardından Hüseyin Sarı'nın mazbatasını iptal edeceği, önümüzdeki günlerde toplanacak olan Erdek Belediye Meclisinin kendi içinden yeni başkanını seçmesi gerekecek" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA