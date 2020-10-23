Erdal Aksünger kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Erdal Aksünger hayatı ve hakkında bilgiler!
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Erdal Aksünger kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Erdal Aksünger hayatı ve hakkında bilgiler!

23.10.2020 21:24 | Son Güncelleme: 23.10.2020 21:29
Erdal Aksünger kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Erdal Aksünger hayatı ve hakkında bilgiler!

Açık oturum programlarına da katılan Erdal Aksünger'in kim olduğu merak ediliyor. Peki Erdal Aksünger kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler sizlerle...

Vatandaşlar tarafından Erdal Aksünger'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki Erdal Aksünger kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

ERDAL AKSÜNGER KİMDİR?

Erdal Aksünger 8 Ekim 1968, Çayırlı, Erzincan doğumlu, Türk siyasetçi.

Erdal Aksünger doğum tarihi : 8 Ekim 1968

Erdal Aksünger kaç yaşında : 52 yaşında

Erdal Aksünger mesleği ne : Siyasetçi

Erdal Aksünger nereli : Erzincan

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Profesyonel olarak futbol oynadı. Hollanda Kophke Tedarik Firmasının Türkiye Mümessilliğinin kurucusu ve ortağı oldu. Yabancılara gayrimenkul danışmanlığı yapan gayrimenkul yatırım şirketini, Genel Müdürü olduğu Gama Bilgisayar Ticaret Ltd. Şirketini ve İstanbul'da Multitec AŞ'yi kurdu. Aidata Bilgisayar Sistemleri Ticaret ve Sanayi AŞ'nin ortağı oldu. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Anadolu Birliği Genel Başkan Yardımcılığı ve Bilim ve Sanat Eğitim Vakfı (BİLSES) Başkanlığı görevlerinde bulundu. Göztepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. TBMM XXIV.Dönem İzmir milletvekilidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne seçildi. Parti politikalarının uygulamasında en üst parti organı olarak çalışacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğine getirilerek, Genel Başkan Yardımcısı oldu.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 21:40:24. #1.14#
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