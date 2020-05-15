Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
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Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı

Koronavirüse karşı ekibiyle birlikte ciddi çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kaleme aldığı makalede kök hücre tedavisinde başarı elde ettiklerini belirterek "7 hastanın 6'sında bakteriyel enfeksiyon şüphesi azaldı" ifadelerini kullandı.

Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
15.05.2020 10:31 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:41

Koronavirüse karşı Türkiye'de aşı çalışmaları yürüten ve alınan başarılı sonuçlarla gündeme gelen Ercüment Ovalı, yeni bir paylaşımda bulundu. Ovalı, kök hücre tedavisinde başarı elde ettikleri makalenin yayınlandığını duyurdu.

UMUT VEREN PAYLAŞIM

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs çalışmalarına ilişkin umut veren bir paylaşımda daha bulundu. Virüsü izole etmeyi başaran, tedavi için çözüm yöntemleri geliştiren ve aşı için çalışmalara devam eden Ovalı ve ekibi, kök hücre tedavisi ile korona virüse karşı başarı elde ettiklerini duyurdu.

Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı

Söz konusu makalenin uluslararası bir dergide yayınlandığını açıklayan Ercüment Ovalı, "Kök hücrelerin covid19 tedavisinde etkili olabileceğini gösterdiğimiz çalışma, pre print olarak yayınlandı." ifadelerini kullandı.

Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için müjdeli haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı

"7 HASTANIN 6'SINDA ENFEKSİYON ŞÜPHESİ AZALDI"

Tıbbi İnternet Araştırmaları Dergisi JMIR'da Ovalı ve ekibinin imzasını taşıyan "Mesenchymal Stromal Cell Therapy For Critically Ill Patients With COVID-19" başlıklı makale için kaleme alınan şu veriler dikkat çekti: "Tedaviden sonra, tüm hastaların inflamatuar biyobelirteç (Vücut tarafından üretilen, kan veya idrar gibi vücut sıvılarında tespit edilebilen ve spesifik bir süreci, durumu veya hastalığı belirten bir madde.) C-reaktif proteinin değerleri önemli ölçüde azaldı. MSC uygulamasından sonra, ortalama: 7 hastanın 6'sında prokalsitonin (Bakteriyel enfeksiyon şüphesi) azaldı, 7 hastanın 5'inde artan lenfosit (Vücudun ana bağışıklık hücreleri tiplerinden biri) sayısı saptandı ve MSC tedavisinden sonraki 7 gün içinde 7 hastanın 5'inde solunum fonksiyonları düzeldi. MSC uygulaması sırasında, 7 hastanın tümüne mekanik ventilasyon (Solunum işlevinin yapay olarak mekanik ventilatör adı verilen bir cihaz yardımı ile sağlanması işlemi) uygulanmıştır. MSC tedavisinden sonra, 7 hastanın 4'ü mekanik ventilasyondan ayrıldı. Bu çalışmanın sınırlamaları olmasına rağmen, sonuçlar COVID-19 pnömonisinin (zatürre) ileri aşamaları için umut vericidir."

Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
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