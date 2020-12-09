Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir
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Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir

09.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:34

Koronanın Türkiye'de baş göstermeye başladığı dönemde bir grup arkadaşıyla birlikte laboratuvara kapanan ve aşı üreteceklerini belirten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Çin'den sipariş edilen Sinovac aşısı için "Güvenlik sorunu en az olan klasik aşılara iyi bir örnektir. Ama bu tip aşıların en önemli sorunu, içine ilave edilen güçlendiricilerdir" dedi.

Mart ayında ülkemizde koronavirüsün görülmesinin ardından ekip arkadaşlarıyla beraber laboratuvara kapanıp aşı çalışması yapan fakat mutlu sona ulaşamayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, 11 Aralık'ta ülkemize gelecek olan Çin aşısı ile ilgili değerlendirmelere bulundu.

"EN ÖNEMLİ SORUN İÇİNE İLAVE EDİLEN GÜÇLENDİRİCİLER"

Güvenlik sorunu en az olan aşıların klasik tip aşılar olduğunu belirten Ovalı, "Bugünlerde Çin aşısı olarak bilinen aşı buna güzel bir örnektir. Bu tip aşıların en önemli sorunu aşının etkinliğini artırmak için, içine ilave edilen güçlendiricilerdir. (Adjuvanlar). Aşı karşıtlarının en çok eleştirdiği nokta da budur. Çünkü bu ajanların sinir sisteminde sorun açtığı iddiasındadırlar. Bu konuyu ilerde tekrar tartışacağız" dedi.

"UZUN VADEDE NE YAPACAKLARI BİLİNMEMEKTEDİR"

Açıklamasının devamında yeni platform aşıları da yorumlayan Ovalı, "Bu aşıların en büyük sorunu çok yeni olmaları ve hiçbir deneyimin olmayışıdır. Uzun vadede ne yapacakları bilinmemektedir. Çünkü enjekte edilen RNA veya DNA Covid-19 virüsünün parçalarını alıcının vücuduna yaptırarak, aşılayan kişinin bedenini bağışıklık sisteminin hedefi haline getirirler. Burada soru şudur, enjekte edilen bu genetik materyalin az da olsa bir kısmı sinir sistemine, kalbe vb.. gidebilir mi? Giderse ne olur? Ya da bu aşıların aşırı kimyasal salgısına (interferon gibi) neden oldukları bilinmektedir. Peki bu durum uzun vadede otoimmun hastalıkların tetiğini çekebilir mi? Üstelik bu aşıların yaratıcısı olan Nbiontech ve Moderna gibi grupların daha önce enfeksiyon kontrolü için aşı üretim deneyimleri de yoktur" ifadelerini kullandı.

"AŞI, 6 AYDAN FAZLA KORUYAMAYABİLİR"

Aşıların ne kadar koruyucu olacağına da değinen Prof. Dr. Ovalı; "İlk çalışmalar var olan tüm aşıların %90'nın üzerinde koruduğunu gösteriyor. Bilinmeyen nokta bu koruyuculuğun ne kadar olacağıdır. Covid-19 geçiren ve izlenen hastalara bakıldığında şunu görüyoruz: Covid geçiren hastaların kanında oluşan koruyucu antikorlar 6. aydan itibaren düşüyor. Ve tüm dünyadan gelen raporlara bakıldığında tekrarlayan, covid-19 geçiren hastaların sayısı artıyor. Üstelik bu hastalığı sessiz geçiren ve tekrar virüs yayan hastaların sayısını hiç bilmiyoruz. Bu durumda aşıların 6 aydan daha uzun koruyamayacağını düşünebiliriz"

Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir
Haber Yorumları (13)
HAKTAN: Hani buluyordun aşıyı sen sus bi konuşma işine bak cahil bilgisiz
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MERT: Git de aşı ol git. Boş boş konuşma
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ADEM: BU HALA NE KONUŞUYOR Kİ REZİL HERİF
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