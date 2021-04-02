Erciyes'te "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erciyes'te "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması yapıldı

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Erciyes'te 'Artık çekilmez oldun' sloganıyla eşler arası kızak yarışması yapıldı

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması düzenlendi.

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması düzenlendi.

Tekir Kapı'da, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ tarafından düzenlenen yarışmaya 10 çift katıldı.

Etkinlikte erkekler, önce eşlerini kızakla yarışın yapılacağı noktaya kadar yokuş yukarı çekti. Çiftler daha sonra buradan birlikte aşağı kayarak, bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşmaya çalıştı.

Yarışmada, Abdulsamet ve Rabia Özer çifti birinci, İbrahim ve Hatice Narin çifti ikinci, Abdulhalil Gürbüz ve Nuray Yıldız çifti ise üçüncü oldu.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, basın mensuplarına, kayak merkezinde birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt içinden misafirleri ağırladıklarını belirten Cıngı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Cıngı, ayrıca keyifli bir yarışma yapıldığını belirterek, dereceye giren çiftleri kutladı.

Yarışta birinci olan Abdulsamet ve Rabia Özer çifti, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program sonunda dereceye girenlere ödül verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Özgür Özel Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Kaan Yıldırım Burcu Biricik
Spor Ali Koç Can Bartu Cenk Tosun Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erciyes'te "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 13:01:29. #1.16#
title