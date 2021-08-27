Erciyes Moto Fest, dördüncü kez festival ateşinin yanması ile başladı
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Erciyes Moto Fest, dördüncü kez festival ateşinin yanması ile başladı

Erciyes Moto Fest, dördüncü kez festival ateşinin yanması ile başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkunlarının katılım gösterdiği festivalde Yusuf Güney sahne aldı.

Erciyes yaz mevsiminde sosyal ve sportif aktivitelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kayseri'deki gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Moto Fest, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası'nda bulunan çadır kamp alanında festival ateşinin yanması ile başladı.

Erciyes'te bir araya gelen motosikletçiler Yusuf Güney konseri ile doyasıya eğlendi. 5 gün sürecek organizasyonda her gün farklı ünlü isimler sahne alacak.

Türkiye'nin tüm vilayetlerinden motosiklet severlerini bir araya getiren Erciyes Motosiklet Festivali'nde her akşam konserler, yarışmalar, akrobasi şovları ve birçok etkinlik düzenleniyor. Festival boyunca düzenlenecek çekilişlerle katılımcılara çeşitli hediyelerin yanında büyük ödül olarak motosiklet hediye edilecek.

Erciyes Moto Fest'te 27 Ağustos Cuma Sancak , 28 Ağustos Cumartesi Ersan Er, 29 Ağustos Pazar Kurtalan Ekspres ve 30 Ağustos Pazartesi günüZehra Gülüç sahne alacak.

Kaynak: Bültenler

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