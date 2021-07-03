Erciyes'in eteklerindeki "Tekir Yaylası"na kurulan çadırlarda tatilciler, serin havanın keyfini çıkarıyor

Erciyes Dağı eteklerindeki 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası'nda kurulan Erciyes Çadır ve Karavan Kamp Alanı, bunaltıcı sıcaklardan uzaklaşmak isteyenlerin mekanı oldu.

Erciyes Dağı eteklerindeki 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası'nda kurulan Erciyes Çadır ve Karavan Kamp Alanı, bunaltıcı sıcaklardan uzaklaşmak isteyenlerin mekanı oldu.

Vatandaşların boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için mini basketbol, voleybol, futbol sahası ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra, koşu ve yürüyüş alanları gibi sosyal aktivitelerin yapılabileceği mekanların da bulunduğu alanda yaklaşık 100 çadır bulunuyor.

Çadırlarda kalanlar, komşuları ile mangal yakıp, çay içip sohbet ederken, şehir merkezlerinde hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu günlerde serinliğin keyfini sürüyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, dört mevsim turizmi Erciyes'te yaşatmak için çalıştıklarını söyledi.

Erciyes Çadır ve Karavan Kamp Alanı'nın bu çalışmalardan biri olduğunu vurgulayan Cıngı, zamanla temiz su ve gündelik ihtiyaçları karşılayacak ortamın oluşturulduğunu dile getirdi.

Alanda 9 ve 20 metrekarelik 100 çadırın bulunduğunu belirten Cıngı, şunları kaydetti:

"Bazı ailelerin tüm yazı Erciyes'te geçirdiği oluyor. Özellikle solunum rahatsızlıkları ve şeker hastalıkları bulunan misafirler hiç ilaç kullanmadıklarını belirtiyor. Temiz havanın sağlıkları açısından da faydalı olduğunu iddia ediyorlar. Hafta sonları ve hafta içi ilgi yoğun. Ağırlıklı olarak Adana, Mersin ve Antakya gibi güneşin etkili olduğu, yazın havaların çok sıcak ve bunaltıcı olduğu bölgelerden çok sayıda misafirimiz geliyor. Bunun yanında halı saha, voleybol, basketbol, çocukların eğlenebilecekleri park ortamını hazırladık. Erciyes'te hemen hemen her hafta farklı etkinlikler de yapılıyor."

Erciyes'in kamp merkezi haline geldiğine işaret eden Cıngı, yaz boyunca binlerce kişinin kamp alanında ağırlanacağını aktardı.

Tatil için yayladaki çadır alanına gelen Ahmet Ergin de oksijen depolamak ve temiz hava almak için Erciyes'e ailesiyle geldiğini, salgın sürecinden de bu şekilde uzaklaştığını anlattı.

Cevdet Kiremit ise dağlarda dolaşmayı sevdiğini, güvenilir bir alan oluşturulduğu için bölgeyi tercih ettiğini ifade etti.

Gün içinde arkadaşları ile yürüyüş yapıp gezdiklerini belirten Kiremit, sağlığına iyi gelen, sosyal aktiviteler için uygun bir yer olan Erciyes'te sezon sonuna kadar kalacağını söyledi.

Öte yandan, çadırlarda günlük 40, haftalık 220, aylık ise 690 lira konaklama ücreti alınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan