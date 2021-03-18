ERÜ İletişim Fakültesi, 31. Genç İletişimciler Yarışması'ndan 10 ödülle döndü
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ERÜ İletişim Fakültesi, 31. Genç İletişimciler Yarışması'ndan 10 ödülle döndü

18.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:56
ERÜ İletişim Fakültesi, 31. Genç İletişimciler Yarışması'ndan 10 ödülle döndü

Aydın Doğan Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 31. Genç İletişimciler Yarışması'nda Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi'nden 10 proje ödüle layık görüldü.

Aydın Doğan Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 31. Genç İletişimciler Yarışması'nda Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi'nden 10 proje ödüle layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi öğrencileri, yarışmada 4 birincilik, 3 ikincilik ve 3 üçüncülük olmak üzere toplam 10 ödül kazandı, en fazla ödüle layık görülen üniversite de ERÜ oldu. Fakülteye yazılı alanda 4 ödül verildi.

Mizanpaj dalında Mehmet Uğur "Ölü Dillerin Üstadı 'Veysel Donbaz" isimli çalışmasıyla birincilik, Kerim Şimşek "Köyde Sosyal Mesafeli Survivor" isimli projesiyle ikincilik ödülünü elde etti. Fotoğraf dalında Yunus Emre Yankın "Yardımsız Deniz Keyfi" isimli projesiyle birincilik, Bilal Orhan ise "Satılık" Dünya Mirası" çalışmasıyla üçüncülük ödülünü kazandı.

Görsel ve işitsel dalda üç ödül birden geldi. Belgesel dalında Yasin Serindere "Kanalı Beklerken" isimli filmi ile birincilik, radyo haber spikerliği dalında Halit Örer "Salgında Çocuk Olmak" projesiyle ikincilik, Enis Melih Eliaçık ise "Pandemi Radyo" adlı projesiyle üçüncülük ödülünü aldı.

İnternet yayıncılığı alanında "Gözlüklü Muhabir YouTube Kanalı" isimli sosyal medya projesiyle Atakan Karadeniz'e birincilik, "E-spor Gündem" adlı çalışmasıyla Enis Melih Eliaçık'a ikincilik, "Dijital Haber Ağı" isimli internet medya sitesiyle de Bilal Orhan ve Makbule Aslantaş'a üçüncülük ödülü verildi.

ERÜ İletişim Fakültesi, 31. Genç İletişimciler Yarışması'ndan 10 ödülle döndü
ERÜ İletişim Fakültesi, 31. Genç İletişimciler Yarışması'ndan 10 ödülle döndü
ERÜ İletişim Fakültesi, 31. Genç İletişimciler Yarışması'ndan 10 ödülle döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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