Erciyes bisikletçilerinde gözdesi
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Erciyes bisikletçilerinde gözdesi

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'e yapılan yatırımlarla beraber uluslararası birçok bisiklet takımının dağda kamp yaptığını söyledi.

Erciyes bisikletçilerinde gözdesi
15.08.2020 12:39 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:19

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'e yapılan yatırımlarla beraber uluslararası birçok bisiklet takımının dağda kamp yaptığını söyledi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, bisikletçilerin gözdesi olmaya devam ediyor. Erciyes Master Planı ile beraber dağ bisikleti rotasının oluşturulduğu Erciyes, uluslararası bisiklet takımlarının da uğrak yeri haline geldi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Yazın Erciyes'i yıldızlaştıran faaliyetlerden biriside bisiklet faaliyetleridir. Erciyes A.Ş'yi kurduğumuz ilk günden itibaren Erciyes'i Türkiye'de bisikletin merkezi yapacağız diye bir vizyon belirlemiştik. Bu uğurda dağ bisikleti rotamızı oluşturduk, haritalandırdık, işaretlendirdik ve özellikle Avrupa'da çok yaygın, Alp'lerde çok tercih gören iniş parkurlarımızı oluşturduk. Bu parkurlarda da Avrupa Kupalarına varıncaya kadar çok önemli uluslararası organizasyonlar yaptık. Şuanda da Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım A.Ş'nin desteği ile belki de sadece Kayseri'de yapılan bisikletçilerimiz için şehir merkezinden hafta sonları özellikle özel otobüs seferleri koyuyoruz, havaalanından başlayan ve Erciyes'e kadar gelen bir güzergahta belediye otobüslerimiz bisikletçilerimizi rahatlıkla Erciyes'e getiriyorlar ve gün boyu bisikletçiler Erciyes'te dağ bisikleti parkurlarında özgürce, keyif ile vakit geçiriyorlar" ifadelerini kullandı. Cıngı, "Bunun yanı sıra Erciyes'te ki bisiklet alt yapısı, bisiklet takımlarının uluslararası yüksek irtifa kamp merkezi olarak Erciyes'i seçmelerinde de çok önemli bir faktör oldu. 2019 yazına geçtiğimiz yıl 17 ülkeden 25 profesyonel bisiklet takımına kamp yaptırdık. Bu sene hedefimiz çok daha fazlaydı ama maalesef bu uluslararası korona virüs sebebi ile bu birazcık sekteye uğradı. Uluslararası uçuşların, ulaşımın sıkıntıları Erciyes'e de yansımış oldu. Şuanda gelen haberlere göre Ağustos ortasından itibaren Eylül boyunca da yurt dışından Rusya'dan, Ukrayna'dan, Kuveyt'ten birçok bisiklet takımı Erciyes'e gelip burada bisiklet yüksek irtifa kamplarını yapacaklar" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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