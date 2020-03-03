Ercişli gönüllülerden depremzede çocuklara yardım

03.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:38

Van'ın Erciş ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, başlattıkları kampanya kapsamında topladıkları oyuncakları, Başkale ilçesindeki depremzede çocuklara götürdü.

İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'ne giden gönüllüler, çadır kentte kalan çocuklar için etkinlik düzenledi.

Pasta kesip oyun oynadıkları çocuklara hediye dağıtan gönüllüler, daha sonra Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlere selam gönderdi, şehitler için dua etti.

Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Özpınar Mahallesi'ndeki çadır kentte depremzede çocukları sevindirmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin ardından çocuklara ikramlarda bulunduklarını belirten Taşdemir, "Gençlik Merkezi olarak bu çocuklarımız için oyuncak kampanyası düzenledik. Topladığımız oyuncakları da çocuklarımıza dağıttık. Oyunlar oynayıp yaşadıkları sıkıntıları unutturmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Selmin Sera Arslan ise Erciş Gençlik Merkezi gönüllülerine teşekkür ederek, "Bize ikramlarda bulundular, oyuncak dağıttılar. Yüzümüzü boyayarak çeşitli etkinlikler yaptılar. Depremin stresini üzerimizden atmamıza yardımcı oldular." dedi.

Kaynak: AA