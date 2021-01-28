Ercişli çocuklar, belediyenin kayak etkinliğinde eğlendi
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Ercişli çocuklar, belediyenin kayak etkinliğinde eğlendi

28.01.2021 16:04 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:09
Ercişli çocuklar, belediyenin kayak etkinliğinde eğlendi

VAN'da kayak merkezine gitme imkanı olmayan 30 çocuk, Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi'nin organizasyonu ile Çaldıran ilçesindeki kayak merkezine getirildi.

VAN'da kayak merkezine gitme imkanı olmayan 30 çocuk, Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi'nin organizasyonu ile Çaldıran ilçesindeki kayak merkezine getirildi. Aileleri ile kayak yapan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla, ilçede kayak yapma imkanı olmayan 30 çocuk, aileleri ile birlikte belediyenin tahsis ettiği araçlarla Çaldıran ilçesindeki kayak merkezine götürüldü. Çocuklar, aileleriyle birlikte kızakla kayıp, doyasıya eğlendi. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, ilçede kayak yapma imkanı olmayan çocukları eğlendirmek için böyle bir program düzenlediklerini belirterek, "Eminim ki; seneler sonra buradaki çocuklarımız bu anıyı hafızalarında taşıyacaklar. Onlar da kendi çocuklarına bunu aktaracaklar. Biz diyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimsesizlerin kimsesi olan bir devlettir. İnşallah, bundan sonraki süreçte evlatlarımızla kar keyfini yaşayabilmek onlarla bir ve beraber olmak anlamında bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Ben, bu etkinliği düzenlememizde bizlere destek olan ve bizi yalnız bırakmayan Çaldıran Kaymakamı Sayın Yusuf Durani Dinç beyefendiye ve Çaldıran Belediye Başkanı Sayın Şefik Ensari beyefendiye çok teşekkür ederim" dedi.Çaldıran Belediyesi, kayak yapan çocuklara belediyenin ambleminin üzerinde yer aldığı bere ve atkı hediye etti. Çocukların kayak etkinliğini Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari de izledi.


Ercişli çocuklar, belediyenin kayak etkinliğinde eğlendi
Ercişli çocuklar, belediyenin kayak etkinliğinde eğlendi
Ercişli çocuklar, belediyenin kayak etkinliğinde eğlendi
Ercişli çocuklar, belediyenin kayak etkinliğinde eğlendi
Ercişli çocuklar, belediyenin kayak etkinliğinde eğlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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