ERCİŞ, VAN (İHA) - Erciş'te 625 kadın okuma yazma öğrendi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 625 kadın, "Okuma Yazma Seferberliği" projesi kapsamında açılan kurslarda okuma yazma öğrendi.

Erciş Kaymakamlığı, ilçede okuma yazma bilmeyen kadınlar için hayata geçirdiği "Okuma Yazma Seferberliği" projesi kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle kurslar açtı. Özellikle ev kadınlarının yoğun ilgi gösterdiği kurslarda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendirdiği uzman eğitmenler, haftanın 5 günü ders verdi. Derslerini aksatmadan kurslara katılan ve okuma yazma öğrenen yaşları 30 ile 70 arasında değişen 625 kadın, hayallerini gerçekleştirme imkanı buldu.

Kaymakamlık tarafından Kışla Mahallesi Aile Destek Merkezinin konferans salonunda öğrenimini tamamlayan 625 kursiyer için sertifika teslim töreni düzenlendi. Kurslarını başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından verildi

Burada konuşan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, kurslara katılan 625 kadının eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandığını belirterek, "Toplumsal farkındalığın oluşması gayreti içerisindeyiz. Kurslara gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu ediyor. Kursiyerlerimiz aldıkları eğitimle çocuklarına karşı sorumluluklarını daha iyi yerine getirecekler. Okuma yazma öğrenen kursiyerlerin günlük hayatları kolaylaşacaktır. Kaymakamlığımız bünyesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ve aile destek merkezlerimizle birlikte ilçede okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi.