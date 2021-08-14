Erciş Belediyesi atıl malzemeleri geri dönüştürerek vatandaşların kullanımına sunuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erciş Belediyesi atıl malzemeleri geri dönüştürerek vatandaşların kullanımına sunuyor

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Haberler | Yerel

Erciş Belediyesi atıl malzemeleri geri dönüştürerek vatandaşların kullanımına sunuyor Van'ın Erciş Belediyesi atıl malzemeleri geri dönüştürerek park ve bahçelerde vatandaşların kullanımına sunuyor.

Erciş Belediyesi atıl malzemeleri geri dönüştürerek vatandaşların kullanımına sunuyor

VAN - Van'ın Erciş Belediyesi atıl malzemeleri geri dönüştürerek park ve bahçelerde vatandaşların kullanımına sunuyor.

Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyede, atıl malzemeler, bank, kamelya ve salıncağa dönüşüyor. Belediye tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Erciş depreminde kullanıldıktan sonra atıl duruma düşen konteynerlardan 252 metrekare atölye kuruldu. Kurulan atölyede belediyenin atıl malzemelerinden üretilen ürünler, şehrin farklı noktalarında bulunan parklarda vatandaşın kullanımına sunuluyor. Adnan Menderes Mahallesi'nde kurulan atölyede boru, profil, demir, tahta varil ve araç lastiği gibi atıl malzemelerden, oturma bankı, kamelya, sıfır atık geri dönüşüm kutusu, çatılı bank, varilden oturma bankı, salıncak ve araç lastiklerinden çiçek saksıları üretildi. Belediyenin atıl malzemelerinden üretilen ürünler, şehrin farklı noktalarında bulunan parklarda vatandaşın kullanımına sunuldu.

Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanım efendinin başlatmış olduğu sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüm kutuları çöp kutuları çöp varillerinden oturma grupları üretmekteyiz. Kaymakamımız Nuri Mehmetbeyoğlu'nun katkılarıyla çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Atıl malzemelerden üretmiş olduğumuz banklar, kamelyalar, çöp kutuları pergolaları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz parklarımıza montaj ediyoruz. Görmüş olduğunuz üzere atıl malzemelerden malzemelerimizi geri kazandırıyoruz. Parklarımızda tekrar kullanıyoruz. Bu sayede onda bir fiyatına bankları, kamelyaları, pergolaları elde ediyoruz" dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Erciş Belediyesi atıl malzemeleri geri dönüştürerek vatandaşların kullanımına sunuyor
Erciş Belediyesi atıl malzemeleri geri dönüştürerek vatandaşların kullanımına sunuyor
Erciş Belediyesi atıl malzemeleri geri dönüştürerek vatandaşların kullanımına sunuyor
Erciş Belediyesi atıl malzemeleri geri dönüştürerek vatandaşların kullanımına sunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Erdoğan Yüksek Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Müge Anlı Işın Karaca Demet Akalın
Spor Merve Çoban Caner Erkin Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erciş Belediyesi atıl malzemeleri geri dönüştürerek vatandaşların kullanımına sunuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 11:27:34. #1.16#

title