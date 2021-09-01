Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışmalar devam ediyor
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Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışmalar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Haberler | Yerel

- Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışmalar devam ediyor Van'ın Erciş ilçesinde yapımı devam eden ağız ve diş sağlığı merkezinde sona gelindi.

- Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışmalar devam ediyor

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde yapımı devam eden ağız ve diş sağlığı merkezinde sona gelindi.

Toplam maliyeti 11 milyon TL olan ve 32 ünitlik olarak yapılan Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor. Vanyolu Caddesi üzerindeki eski devlet hastanesinin bulunduğu alana ilçenin ihtiyacı göz önünde bulundurularak yapılan merkezin kaba inşaatı tamamlanırken, diğer çalışmalar ise devam ediyor. Bu sene sonunda tamamlanması öngörülen merkezde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren saha şefi Mehmet Emin Işık, "Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde elektrik, havalandırma, medikal gaz, sıhhi tesisat ve mekanik işler bitti. Mimari işlerimizin yüzde 80'i tamamlanmış ve çatımızı vurmuşuz. Memleketimize güzel bir hizmet olmasını temenni ediyoruz. Bölgemizin de ihtiyacı vardı. En kısa bir sürede Erciş'e yakışacak olan güzel bir yatırımı bitireceğiz inşallah" dedi.

Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışmalar devam ediyor
Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışmalar devam ediyor
Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışmalar devam ediyor
Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışmalar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan

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