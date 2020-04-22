Ercik: "Hizmet etmek yerine siyasi malzeme çıkarma çabasındalar"
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin, Politika, Haber

Ercik: "Hizmet etmek yerine siyasi malzeme çıkarma çabasındalar"

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin millete hizmet etmemek için mazeretler ürettiğini belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi millete hizmet etmesi gerekirken, kalkıp buradan siyasi bir malzeme çıkarmaya çalışması, CHP'nin ve belediyelerinin vatandaşa...

22.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:16
Ercik:

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin millete hizmet etmemek için mazeretler ürettiğini belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi millete hizmet etmesi gerekirken, kalkıp buradan siyasi bir malzeme çıkarmaya çalışması, CHP'nin ve belediyelerinin vatandaşa hizmetle hiçbir alakalarının olmadığının göstergesidir" dedi.

Ercik, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında devletin sosyal mesafeyi azaltacak tedbirleri kademeli olarak aldığını, bu tedbirlerden birinin de İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta sonu yayımladığı genelge ile iki günlük sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlattı.

Söz konusu genelge gereği, Mersin Valiliği İl Pandemi Koordinasyon Kurulu ve Mersin Valiliği Koordinasyonu ile ilçe kaymakamlarının başkanlığında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak ve taleplerini karşılamak için Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulduğunu kaydeden Ercik, Vefa Sosyal Destek Gruplarının amacının, koordineli ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara zamanında ihtiyaçlarının ulaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Vefa Sosyal Destek Grubunun, kaymakamlıklar, yerel yönetimler, fırıncılar odası ve muhtarlar oluştuğuna dikkat çeken Ercik, "Mersin Büyükşehir Belediyesi rutin olarak yaptığı sosyal yardımlarla ilgili herhangi bir işlem söz konusu olmamıştır. Mesela bu süreçte Büyükşehir Belediyesine ait aşevleri zaten hizmetine devam ettiğinden dolayı İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu genelgede kapsam dışı bırakılmıştır. Bu süreçte de aşevleri yardım etmeye devam etmiştir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, 'İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımı yasaklanmıştır' şeklindeki beyanı gerçeği yansıtmamaktadır. Eğer Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iddia ettiği gibi ideolojik bir ayırım yapılsaydı, CHP'nin Mersin'deki Mezitli ve Yenişehir belediyeleri Vefa Sosyal Destek Gurupları ile koordineli bir şekilde vatandaşa ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleşmezdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, millete hizmet etmemek için mazeretler üretmektedir" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanının dile getirdiği, "Akdeniz Belediyesi yasak kapsamı dışında kalmıştır" söyleminin de gerçeği yansıtmadığını kaydeden Ercik, şöyle devam etti; "Akdeniz Belediyesi, Akdeniz Kaymakamlığının başkanlığında Vefa Sosyal Destek Gurupları çatısı altında ekmek dağıtımını gerçekleştirmiştir. Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar Mersin'de valilik koordinasyonunda tüm ilçelerimizde kaymakamlıklar başkanlığında tüm vatandaşlarımıza ücretsiz ekmek, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca dağıtılmaktadır. Vefa Sosyal Destek Gruplarında hangi partiden olduğu gözetmeksizin tüm belediyeler yer almaktadır. CHP ve CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, millete hizmet etmesi gerekirken kalkıp buradan siyasi bir malzeme çıkarmaya çalışması, CHP'nin ve belediyelerinin vatandaşa hizmetle hiçbir alakalarının olmadığının göstergesidir."

Korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı liderliğinde bakanlıklar ve devlet kurumlarının, vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve daha iyi hizmet vermek için gece gündüz demeden çalıştığını belirten Ercik, "Bizler bu zor günlerimizde vatandaşlarımıza nasıl daha iyi hizmet veririz diye çabalarken, CHP ve belediyeleri buradan nasıl bir siyasi malzeme çıkarırız derdindeler. Düsturu hizmet olmayan ana muhalefet partisi bu zor dönemde birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olması gerekirken, türlü türlü yalanlar ve iftiralarla milletimize hizmet götürmemize sürekli engel olma çabasındalar" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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