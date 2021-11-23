13 yaşında müzik hayatına başlayan ve güçlü sesiyle bir döneme damgasını vuran Ercan Turgut'tan acı haber geldi. Uzun süredir kanserle mücadele eden Ercan Turgut bugün yaşamını yitirdi. Sanatçının ölüm haberini veren meslektaşı Semiha Yankı "Çok erkendi. Ateş düştü içime" dedi. Peki Ercan Turgut kimdir? Ercan Turgut öldü mü? Ercan Turgut neden öldü? detayları sizler için derledik.

ERCAN TURGUT KİMDİR?

Ercan Turgut, 7 Ekim 1952 senesinde Malatya'da dünyaya geldi. Güçlü sesiyle dikkat çeken Turgut, müzik hayatına 13 yaşında başladı. Turgut, 1974 yılında "Olur Böyle Şey/ Gülme Sakın Komşuna" adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturdu.

ERCAN TURGUT ALBÜMLERİ

2013- Hatırladıkça

2007- Başımın Tatlı Belası

1986 – Tanrı Misafiri

1981 – Azap Çiçeği

1979 – Dönemezsin

1976 – Tövbe

1974 – Olur Böyle Şey/ Gülme Sakın Komşuna

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