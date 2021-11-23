Ercan Turgut kimdir? Ercan Turgut öldü mü? Ercan Turgut neden öldü?
Bir süredir kanserle mücadele eden usta sanatçı Ercan Turgut hayatını kaybetti. Kötü haberi duyan sevenleri yasa boğuldu. Ünlü sanatçının hayatı merak edildi. Ercan Turgut kimdir? Ercan Turgut öldü mü? soruları aratılmaya başlandı.
13 yaşında müzik hayatına başlayan ve güçlü sesiyle bir döneme damgasını vuran Ercan Turgut'tan acı haber geldi. Uzun süredir kanserle mücadele eden Ercan Turgut bugün yaşamını yitirdi. Sanatçının ölüm haberini veren meslektaşı Semiha Yankı "Çok erkendi. Ateş düştü içime" dedi. Peki Ercan Turgut kimdir? Ercan Turgut öldü mü? Ercan Turgut neden öldü? detayları sizler için derledik.
ERCAN TURGUT KİMDİR?
Ercan Turgut, 7 Ekim 1952 senesinde Malatya'da dünyaya geldi. Güçlü sesiyle dikkat çeken Turgut, müzik hayatına 13 yaşında başladı. Turgut, 1974 yılında "Olur Böyle Şey/ Gülme Sakın Komşuna" adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturdu.
ERCAN TURGUT ALBÜMLERİ
2013- Hatırladıkça
2007- Başımın Tatlı Belası
1986 – Tanrı Misafiri
1981 – Azap Çiçeği
1979 – Dönemezsin
1976 – Tövbe
1974 – Olur Böyle Şey/ Gülme Sakın Komşuna
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