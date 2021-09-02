Erbil'de Türkmen şehitleri anma töreni düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erbil'de Türkmen şehitleri anma töreni düzenlendi

Erbil'de Türkmen şehitleri anma töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Irak'ın Erbil kentinde, 1996 yılında??????? Baas rejimi tarafından idam edilen 48 Türkmen yetkiliyi anmak amacıyla tören gerçekleştirildi.

Irak'ın Erbil kentinde, 1996 yılında??????? Baas rejimi tarafından idam edilen 48 Türkmen yetkiliyi anmak amacıyla tören gerçekleştirildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığı binasında düzenlenen törene, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf'un yanı sıra Türkmen parti yetkilileri ve şehit aileleri katıldı.

Türkmen şehitler için Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, sinevizyon gösterisi yapıldı ve şehit yakınları tarafından konuşma gerçekleştirildi.

Bakan Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Ağustos 1996'da Erbil'deki siyasi partiler arası iç çatışmayı fırsat bilen Baas rejiminin Irak ordusuyla Erbil'e girdiğini belirtti.

Kentteki iç çatışmalarda Türkmenlerin taraf tutmadığını vurgulayan Maruf, buna rağmen 2 Eylül'de Irak ordusunun ITC başta olmak üzere Irak Milli Türkmen Partisi ve Türkmeneli Partisi bürolarına baskın düzenlediğini ve 48 Türkmen yetkiliyi Musul üzerinden Bağdat'a götürdüğünü hatırlattı.

Türkmen Bakan Maruf, hiçbir mahkeme kararı olmaksızın daha sonra 48 Türkmen yetkilinin idam edildiğini ve şehit olduklarını söyledi.

Türkmen şehitlerin barış ve diyalog yoluyla Türkmen davasına destek için yola çıktıklarını kaydeden Maruf, 2003'e kadar şehitlerin naaşının da verilmediğine dikkati çekti.

Maruf, 2003 sonrası Baas Partisi'nin düşmesinin ardından Türkmen şehitlerinin naaşlarının ailelerine teslim edildiğini aktardı.

Başkonsolos Karaçay da bu tür acıların tekrar yaşanmaması temennisinde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkmen kardeşlerimizin hep yanında durduk, ileride de hep yanlarında duracağımızı ifade etmek istiyorum. Türkmenler, Türkiye ve Irak arasında bir dostluk köprüsü teşkil etmekteler."

Karaçay, Türkmen şehitlerine Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.

Erbil'de Türkmen şehitleri anma töreni düzenlendi
Erbil'de Türkmen şehitleri anma töreni düzenlendi
Erbil'de Türkmen şehitleri anma töreni düzenlendi
Erbil'de Türkmen şehitleri anma töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Kaag ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Kaag ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Tecavüz iddiasıyla patronu hakkında suç duyurusunda bulundu
Tecavüz iddiasıyla patronu hakkında suç duyurusunda bulundu
Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın subaylara okuduğu şiir damga vurdu: Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi
Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın subaylara okuduğu şiir damga vurdu: Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Münir Özkul Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Diego Ali Koç Muslera Umut Meraş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Erbil'de Türkmen şehitleri anma töreni düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 18:54:09. #1.14#

title