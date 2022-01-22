Erbil'de "Türkmen Eğitimi Çalıştayı" düzenlendi

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen çalıştayda Türkmen okulları ve eğitimiyle ilgili çalışmalar, sorunlar, öneriler ele alındı.

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen çalıştayda Türkmen okulları ve eğitimiyle ilgili çalışmalar, sorunlar, öneriler ele alındı.

Erbil Uluslararası Maarif Okulunun ev sahipliği yaptığı "Türkmen Eğitimi Çalıştayı"na, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Ahmet Zeki Olaş, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Türk Kızılay Irak Delegasyonundan temsilciler ile Türkmen eğitimciler katıldı.

Türkmen Bakan Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanlık olarak organize ettikleri çalıştayda Türkmen okullarındaki sorunların konuşulduğunu ve Türkmen eğitimiyle ilgili çalışmaların değerlendirildiğini belirtti.

Çalıştaya başta Erbil'den olmak üzere Kerkük ve Kifri'den de eğitimciler, okul müdürleri ve öğretmenlerin katıldığını aktaran Maruf, toplantıda dile getirilen önerileri resmi olarak ilgili makamlara sunacaklarını kaydetti.

Türkmen Bakan, "Hedefimiz Türkmen eğitimine destek vermek, Türkmen okullarının varlığına sahip çıkmaktadır." dedi.