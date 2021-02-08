Erbatur Ergenekon kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Erbatur Ergenekon'un hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Erbatur Ergenekon geliyor. Peki, Erbatur Ergenekon kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Erbatur Ergenekon'un hayatı ve biyografisi haberimizde.

Erbatur Ergenekon'un biyografisi ve hayatı merak ediliyor. Peki, Erbatur Ergenekon kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nerede çalışıyor, mesleği ne?

ERBATUR ERGENEKON KİMDİR?

Erbatur Ergenekon,24 Haziran 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aslen İzmirlidir. Çeşitli kanallarda spor sunuculuğu yapan Erbatur Ergenekon şuanda TRT'de spor sunuculuğu yapmaktadır.

Erbatur Ergenekon doğum tarihi : 24 Haziran 1983

Erbatur Ergenekon kaç yaşında : 37 yaşında

Erbatur Ergenekon nereli : İstanbul doğumlu (Aslen İzmirli)

Erbatur Ergenekon mesleği ne : Sunucu, Gazeteci ve Yazar

Erbatur Ergenekon burcu ne : Yengeç

Erbatur Ergenekon, Metin Aşıkoğlu ilkokulundan sonra, orta öğretimini MEVA Avni Akyol Kolejinde, daha sonrasında lise eğitimini de Bornova Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. ArdındanMBA-Bilgi ve İnnovasyon Yönetimi üstüne yüksek lisans yapmıştır.

Erbatur Ergenekon, TRT'de yayınlanan Stadyum ve Telelig programlarında ilk staj eğitimini almıştır. Ardından Milliyet ve Fanatik bünyesinde stajına devam etmiş, 2007 yılında Okay Karacan'ın oluşturmuş olduğu Habertürk Spor ekibine dahil olmuştur.

Sonrasında Habertürk'te Beşiktaş Muhabirliği ve Dış Haberler editörü olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Akabinde 24, Sporblog1, Süper Basket, Formula 1, F1 Racing, Milliyet Formula 1 Yazıları, TRT SPor İlk Baskı programı sunuculuğu, Fanatik, NTV SPor gibi bir çok gazete ve televizyon kanalında çalışmalarına devam etmiştir.

Ek olarak Erbatur Ergenekon blog yazarlığı da yapmaktadır. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Erbatur Ergenekon'un Twitter'da toplamda 176 bin takipçisi bulunmaktadır.