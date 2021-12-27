Erbaş: "Medeniyetimizin en temel referansı Kuranı Kerim olmuştur"
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet TV tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı "Demir Hafız" belgeselinin tanıtım gecesinde konuştu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet TV tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı "Demir Hafız" belgeselinin tanıtım gecesinde konuştu.
AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri
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